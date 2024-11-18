Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 221/223/225 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 50 - 70 Triệu
Thăm khám lên phác đồ điều trị chuyên sâu cho khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả.
Trực tiếp làm các dịch vụ điều trị cho khách hàng.
Trực tiếp tư vấn cho Khách hàng tại cơ sở.
Giải đáp thắc mắc về mặt chuyên môn cho Khách hàng.
Theo dõi kết quả điều trị và phản hồi của Khách hàng.
Hỗ trợ lễ tân tư vấn chốt khách.
Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Da Liễu 18 tháng (Hoặc có Giấy phép mở rộng phạm vi hoạt động chuyên khoa Da Liễu).
Đầy đủ các chứng chỉ phụ Laser, Meso, Filler, Botox,....
Có kỹ năng tư vấn, upsale khách hàng.
Có kinh nghiệm làm việc tại các Phòng khám, Thẩm mỹ.
Biết sử dụng máy công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, ân cần, nhã nhặn với khách hàng.
Ngoại hình sáng.
Am hiểu về thẩm mỹ.
Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 50.000.000- 70.000.000Đ (Có mức lương đảm bảo)
Lương cứng 20.000.000 - 35.000.000Đ + %HH (Hoặc deal theo năng lực khi PV với GĐCS)
Ngoài ra có thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...)
Thu nhập cạnh tranh xứng đáng.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và tiếp cận các công nghệ mới.
Được công ty tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI