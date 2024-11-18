Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 221/223/225 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

Thăm khám lên phác đồ điều trị chuyên sâu cho khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả.

Trực tiếp làm các dịch vụ điều trị cho khách hàng.

Trực tiếp tư vấn cho Khách hàng tại cơ sở.

Giải đáp thắc mắc về mặt chuyên môn cho Khách hàng.

Theo dõi kết quả điều trị và phản hồi của Khách hàng.

Hỗ trợ lễ tân tư vấn chốt khách.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Da Liễu 18 tháng (Hoặc có Giấy phép mở rộng phạm vi hoạt động chuyên khoa Da Liễu).

Đầy đủ các chứng chỉ phụ Laser, Meso, Filler, Botox,....

Có kỹ năng tư vấn, upsale khách hàng.

Có kinh nghiệm làm việc tại các Phòng khám, Thẩm mỹ.

Biết sử dụng máy công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, ân cần, nhã nhặn với khách hàng.

Ngoại hình sáng.

Am hiểu về thẩm mỹ.

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 50.000.000- 70.000.000Đ (Có mức lương đảm bảo)

Lương cứng 20.000.000 - 35.000.000Đ + %HH (Hoặc deal theo năng lực khi PV với GĐCS)

Ngoài ra có thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...)

Thu nhập cạnh tranh xứng đáng.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và tiếp cận các công nghệ mới.

Được công ty tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

