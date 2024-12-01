Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH CM BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20/28/40 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Tư vấn chuyên môn và hỗ trợ khách hàng

Tư vấn da liễu chuyên sâu: Phân tích tình trạng da, đưa ra phác đồ chăm sóc và điều trị phù hợp dựa trên sản phẩm dược mỹ phẩm.

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh/marketing: Giải đáp các câu hỏi chuyên môn từ khách hàng và đối tác liên quan đến công dụng, thành phần, và cách sử dụng sản phẩm.

Tư vấn trực tiếp hoặc trực tuyến: Tham gia các buổi hội thảo, sự kiện, hoặc livestream để tư vấn và giới thiệu sản phẩm.

2. Đào tạo và nâng cao kiến thức đội ngũ

Tổ chức đào tạo nội bộ: Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về da liễu và sản phẩm cho đội ngũ kinh doanh, tư vấn viên, và nhân viên bán hàng.

Cập nhật kiến thức mới: Nghiên cứu các xu hướng, phương pháp điều trị, và sản phẩm mới để đào tạo đội ngũ một cách hiệu quả.

3. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)

Đánh giá sản phẩm: Kiểm tra và đánh giá hiệu quả thực tế của sản phẩm trên các loại da và tình trạng da khác nhau.

Hợp tác nghiên cứu lâm sàng: Phối hợp với các tổ chức y tế hoặc phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu, chứng minh hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm.

Tham gia cải tiến sản phẩm: Đóng góp ý kiến chuyên môn vào quá trình phát triển sản phẩm mới dựa trên xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

4. Xây dựng và duy trì tài liệu chuyên môn

Soạn thảo tài liệu: Viết bài, hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo và các tài liệu chuyên môn phục vụ cho hoạt động marketing và kinh doanh.

Kiểm duyệt nội dung: Đảm bảo các tài liệu quảng cáo và thông tin sản phẩm tuân thủ quy định y tế, pháp luật, và phù hợp với thực tiễn chuyên môn.

5. Quản lý khách hàng và xử lý khủng hoảng

Theo dõi tiến trình điều trị: Hỗ trợ khách hàng theo dõi hiệu quả sử dụng sản phẩm và điều chỉnh phác đồ nếu cần thiết.

Thu thập phản hồi: Ghi nhận ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Xử lý khủng hoảng: Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh, như phản ứng không mong muốn khi sử dụng sản phẩm hoặc thông tin tiêu cực về sản phẩm.

6. Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu

Đại diện thương hiệu: Tham gia hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc các chương trình truyền thông để chia sẻ kiến thức và quảng bá sản phẩm.

Cố vấn chiến lược marketing: Đảm bảo thông tin sản phẩm được truyền tải chính xác, phù hợp với kiến thức khoa học và mang lại giá trị cho khách hàng.

7. Giám sát hiệu quả kinh doanh từ góc độ chuyên môn

Theo dõi số liệu: Phân tích phản hồi và doanh số để đề xuất cải tiến sản phẩm và chiến lược kinh doanh.

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng: Đưa ra lời khuyên và hướng dẫn để tăng hiệu quả tư vấn khách hàng.

8. Xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác

Mở rộng hợp tác: Xây dựng quan hệ với các phòng khám, bệnh viện, chuyên gia da liễu để phát triển thị trường và nâng cao uy tín thương hiệu.

Chia sẻ kiến thức: Hỗ trợ các đối tác trong việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm.

9. Quản lý hồ sơ chuyên môn và quy trình

Lập hồ sơ khách hàng: Quản lý lịch sử điều trị, loại da, tình trạng da và các sản phẩm đã sử dụng để tư vấn hiệu quả hơn.

Giám sát chất lượng sản phẩm: Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn y tế và phù hợp với quy định pháp luật.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

2.1. Trình độ và kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học Y khoa chuyên ngành Da liễu.

Có chứng chỉ hành nghề Y và giấy phép hành nghề hợp pháp.

Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu, ưu tiên ứng viên từng làm việc với dược mỹ phẩm hoặc thẩm mỹ viện.

2.2. Kỹ năng chuyên môn

Kiến thức sâu rộng về các vấn đề da liễu và cách điều trị bằng dược mỹ phẩm.

Hiểu biết về thành phần, cơ chế hoạt động, và cách sử dụng các sản phẩm dược mỹ phẩm.

Kỹ năng phân tích và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với từng loại da.

2.3. Kỹ năng cá nhân

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng tốt.

Khả năng đào tạo và truyền đạt kiến thức dễ hiểu.

Tư duy phân tích và sáng tạo trong việc xử lý các vấn đề da liễu.

Tỉ mỉ, cẩn thận, và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CM BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15-25 triệu/ tháng ( hoặc thỏa thuận theo khả năng)

Cơ hội được nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Được đào tạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

Lương: thỏa thuận.

Xét tăng lương phù hợp với đánh giá năng lực.

Có 12 ngày phép/năm; Sau 2 tháng thử việc được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động.

Thưởng lễ, Lương T13, thưởng cuối năm (Theo kết quả kinh doanh của Công ty).

BHXH, BHYT đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CM BRIDGE

