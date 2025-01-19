Tuyển Bác sĩ da liễu SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị

Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng như filler, botox, meso,..

Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ...

Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng

Quản lý và giám sát công việc được phân công.

Báo cáo công việc theo quy định hoặc đột xuất cho QLCN, GĐCN.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính:Nữ; từ 1990-1997.

Có chứng chỉ chuyên khoa Da liễu, ưu tiên có CCHN ít nhất từ 18 tháng trở lên

Có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, Chuyên khoa da liễu, Thẩm mỹ,....

Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.

Có tâm và trách nhiệm với công việc, cẩn thận...

Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp + vé xe + % Dịch vụ + % Doanh thu (nếu có ) + Thưởng khác (nếu có)

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

