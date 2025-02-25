Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Từ 25 Triệu

– Khám, tư vấn và điều trị về dɑ.

– Tư vấn và thực hiện điều trị chuyên sâu, chăm sóc thẩm mỹ về dɑ cho khách hàng.

– Theo dõi kết quả điều trị và phản hồi của khách hàng

– Quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị hóɑ chất, ánh sáng, điều trị chuyên ngành.

– Tư vấn cho khách hàng sử dụng các liệu trình tự chăm sóc tại nhà.

– Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 2 năm kinh nghiệm trở lên

- Ưu tiên ứng viên có bằng định hướng chuyên khoa da liễu, Bác sĩ da liễu có kinh nghiệm thẩm mỹ, laser. Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa Da liễu.

- Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng nắm bắt công việc nhanh. Ngoại hình sáng, da đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng theo năng lực và theo sự cống hiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

