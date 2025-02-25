Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Từ 25 Triệu

– Khám, tư vấn và điều trị về dɑ.
– Tư vấn và thực hiện điều trị chuyên sâu, chăm sóc thẩm mỹ về dɑ cho khách hàng.
– Theo dõi kết quả điều trị và phản hồi của khách hàng
– Quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị hóɑ chất, ánh sáng, điều trị chuyên ngành.
– Tư vấn cho khách hàng sử dụng các liệu trình tự chăm sóc tại nhà.
– Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 2 năm kinh nghiệm trở lên
- Ưu tiên ứng viên có bằng định hướng chuyên khoa da liễu, Bác sĩ da liễu có kinh nghiệm thẩm mỹ, laser. Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa Da liễu.
- Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng nắm bắt công việc nhanh. Ngoại hình sáng, da đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng theo năng lực và theo sự cống hiến.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32D Thủ khoa huân, p. bến thành, q.1, tp. hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

