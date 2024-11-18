Tuyển Bác sĩ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Bác sĩ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Bác sĩ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Đông Triều ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Khám sàng lọc và tư vấn
- Kiểm tra lịch sử tiêm chủng của khách hàng
- Thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm
- Tư vấn cho khách hàng: Tác dụng, lợi ích và những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm phòng vắc xin và cách theo dõi, xử trí tại nhà.
- Thực hiện chỉ định tiêm vắc xin theo quy định đúng với các tiêu chuẩn chuyên môn và nhu cầu phòng bệnh của khách hàng
- Ra y lệnh điều trị / xử trí trước, trong và sau khi tiêm vắc xin
2. Ngoài ra, Bác Sĩ cũng cần thực hiện tốt những việc sau:
- Tham gia cùng với điều dưỡng xử lý ban đầu đối với những ca phản ứng nặng sau tiêm tại phòng tiêm
- Tổng hợp báo cáo tiêm chủng định kỳ theo quy định.
- Cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu quản lý tiêm chủng
- Tham gia các khoá tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của công ty.
- Thường xuyên tự học và cập nhật các kiến thức y học liên quan. Tích cực tham gia học hỏi các kiến thức chuyên môn từ các đồng nghiệp.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Y Khoa
- Có Chứng Chỉ Hành Nghề (Nhi khoa, Y Học Dự Phòng, Nội/ Nội Tiết, Đa khoa, Sản khoa...)
- Có kinh nghiệm công tác chuyên môn trên 2 năm tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám,..
- Ưu tiên có chứng chỉ an toàn tiêm chủng.
- Thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình
- Khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng
- Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
- Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.
- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

