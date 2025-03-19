Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: 497
- 499 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Đảm Bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và quy cách vận hành nhà bếp
Phụ trách lên thực đơn, đề ra quy cách & chất lượng món ăn
Quản lý tài sản và công cụ dụng cụ
Quản lý công việc bếp
Điều hành hoạt động
Trực tiếp chế biến món ăn
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí Bếp Trưởng
Sạch sẽ, gọn gàng, tỉ mỉ, trung thực
Có khả năng lãnh đạo, đều hành
Chịu khó, có tinh thần học hỏi.
Sạch sẽ, gọn gàng, tỉ mỉ, trung thực
Có khả năng lãnh đạo, đều hành
Chịu khó, có tinh thần học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Bao ăn ở
Mỗi tháng off 02 ngày (có lương)
Ngoài lương CB còn có tiền Tip, thưởng đạt doanh số, thưởng lễ tết.
Mỗi tháng off 02 ngày (có lương)
Ngoài lương CB còn có tiền Tip, thưởng đạt doanh số, thưởng lễ tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI