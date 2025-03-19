Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 497 - 499 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đảm Bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và quy cách vận hành nhà bếp

Phụ trách lên thực đơn, đề ra quy cách & chất lượng món ăn

Quản lý tài sản và công cụ dụng cụ

Quản lý công việc bếp

Điều hành hoạt động

Trực tiếp chế biến món ăn

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí Bếp Trưởng

Sạch sẽ, gọn gàng, tỉ mỉ, trung thực

Có khả năng lãnh đạo, đều hành

Chịu khó, có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Bao ăn ở

Mỗi tháng off 02 ngày (có lương)

Ngoài lương CB còn có tiền Tip, thưởng đạt doanh số, thưởng lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.