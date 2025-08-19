Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
- Hà Nội: Gia Lâm, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Bếp trưởng bếp vệ tinh là người chịu trách nhiệm chính chế biến món ăn, đồng thời toàn quyền kiểm soát các công việc trong bộ phận bếp bao gồm quản lý toàn bộ hoạt động bếp, tổ chức nhân sự bếp, lên thực đơn, định lượng, chất lượng món ăn, tiến độ ra đồ, quản lý nguyên vật liệu, kiểm soát các chi phí phát sinh trong bếp, là cấu nối giữa khách hàng và công ty./.
1. Đảm bảo chất lượng món ăn
2. Quản lý hàng hoá
3. Quản lý tài sản công cụ:
4. Quản lý nhân sự:
- Các kế hoạch khác do trưởng phòng sản xuất và BGĐ công ty giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sức khoẻ tốt, siêng năng, nhiệt tình, chịu khó, sạch sẽ;
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành quản lý, kinh tế.
- Tâm huyết với nghề
- Trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
