Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Bếp trưởng bếp vệ tinh là người chịu trách nhiệm chính chế biến món ăn, đồng thời toàn quyền kiểm soát các công việc trong bộ phận bếp bao gồm quản lý toàn bộ hoạt động bếp, tổ chức nhân sự bếp, lên thực đơn, định lượng, chất lượng món ăn, tiến độ ra đồ, quản lý nguyên vật liệu, kiểm soát các chi phí phát sinh trong bếp, là cấu nối giữa khách hàng và công ty./.

1. Đảm bảo chất lượng món ăn

2. Quản lý hàng hoá

3. Quản lý tài sản công cụ:

4. Quản lý nhân sự:

- Các kế hoạch khác do trưởng phòng sản xuất và BGĐ công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Sức khoẻ tốt, siêng năng, nhiệt tình, chịu khó, sạch sẽ;

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành quản lý, kinh tế.

- Tâm huyết với nghề

- Trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Bếp trường tiểu học công lập tại khu vực Long Biên hoặc Gia Lâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin