Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 Đường số 38, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, tổ chức và vận hành toàn bộ hệ thống bếp của chuỗi quán nướng ngoài trời thuộc dự án F&B
Đảm bảo chất lượng món ăn, an toàn thực phẩm và hiệu quả vận hành bếp tại các điểm kinh doanh.
Định hướng phát triển thực đơn gắn liền với trải nghiệm ẩm thực – văn hóa đặc trưng, tạo sự khác biệt trên thị trường.
Quản lý vận hành bếp
Thiết lập quy trình vận hành bếp chuẩn (SOP) cho toàn hệ thống chuỗi.
Giám sát, đào tạo và phát triển đội ngũ bếp tại từng chi nhánh.
Quản lý nguyên vật liệu, kiểm soát chi phí định mức, đảm bảo hiệu quả sử dụng.
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
Phát triển thực đơn
Xây dựng và cập nhật thực đơn phù hợp với concept quán nướng ngoài trời & đặc trưng văn hóa địa phương.
Kết hợp món nướng truyền thống và sáng tạo hiện đại theo nhu cầu khách hàng mục tiêu.
Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển món mới, thực đơn theo mùa/sự kiện.
Chiến lược và mở rộng hệ thống
Hỗ trợ triển khai setup bếp tại các địa điểm mới.
Góp phần xây dựng chiến lược F&B dài hạn cho Văn Hóa One.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo đồng bộ về trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp Trưởng trong mô hình nhà hàng nướng, buffet hoặc F&B chuỗi.
Có kinh nghiệm setup, vận hành bếp ở quy mô lớn hoặc mô hình ngoài trời là lợi thế.
Hiểu biết sâu về ẩm thực Việt và khả năng sáng tạo món ăn.
Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện đội nhóm tốt.
Tư duy hệ thống, khả năng làm việc linh hoạt và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Review tăng lương hằng năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- 12 ngày phép/năm, thưởng các dịp lễ, tết hàng năm, sinh nhật,...
- Khám sức khỏe hàng năm, chế độ bảo hiểm đầy đủ.
- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham gia bảo hiểm cộng thêm
- Được đi du lịch 1 năm 1-2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh).
- Tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 38, Khu phố 1 , Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

