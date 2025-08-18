Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Amanaki
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty TNHH Amanaki

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công Ty TNHH Amanaki

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 08 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên thực đơn và phát triển các món ăn, đảm bảo hương vị chuẩn mực và tính sáng tạo.
Quản lý, phân công và giám sát toàn bộ hoạt động của bếp, bao gồm nhân sự, quy trình chế biến, chất lượng món ăn.
Đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên bếp về kỹ năng chuyên môn, quy trình vận hành và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kiểm soát nguyên liệu, chi phí thực phẩm, tối ưu hóa định lượng và hạn chế thất thoát.
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định của nhà hàng/khách sạn.
Phối hợp với các bộ phận khác (dịch vụ, kho, mua hàng…) để vận hành trơn tru và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Theo dõi xu hướng ẩm thực, đề xuất ý tưởng món mới, cải tiến menu để tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành ẩm thực hoặc có chứng chỉ đào tạo nghề bếp quốc tế.
Có ít nhất 3–5 năm kinh nghiệm tại vị trí Bếp trưởng hoặc Sous Chef chuyên về ẩm thực Âu trong khách sạn/nhà hàng cao cấp.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân sự bếp.
Am hiểu sâu về ẩm thực Âu, phong cách phục vụ fine dining là lợi thế.
Thành thạo quản lý chi phí, kiểm soát chất lượng, vận hành bếp.
Tiếng Anh lưu loát: giao tiếp với khách quốc tế, viết/đọc công thức, trao đổi với nhà cung cấp và đào tạo nhân viên.
Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, sáng tạo và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Amanaki Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, lương tháng 13.
Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao, tiếp cận xu hướng ẩm thực mới.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong hệ thống nhà hàng/khách sạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Amanaki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Amanaki

Công Ty TNHH Amanaki

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

