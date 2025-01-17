Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô C1+C2, Khu Công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Thực hiện các công việc phiên dịch Tiếng Trung;

• Biên phiên dịch tài liệu (tài liệu từ khách hàng, bản tiêu chuẩn công việc, tiêu chuẩn thao tác, nội dung cuộc họp, hợp đồng, báo cáo, …) từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại

• Phiên dịch tại các cuộc họp với nhà cung cấp và khách hàng.

• Hỗ trợ ban lãnh đạo trong quá trình giao dịch với khách hàng Trung Quốc và nước ngoài

• Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử hoặc chuyên ngành tiếng Trung)

• Tiếng Trung 4 kỹ năng (nghe, đọc, nói, viết) thành thạo, tương đương Trình độ HSK5 trở lên.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong Công ty sản xuất, hiểu các thuật ngữ kỹ thuật sản xuất và có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài.

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Word,...)

• Trung thực, chăm chỉ, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng với mọi người, mong muốn tìm một công việc ổn định, lâu dài.

• Có thể lựa chọn đi làm ngay hoặc sau Tết.

• Nhận CV bằng tiếng Việt/ Tiếng Anh/ Tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM

