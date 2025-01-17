Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô C1+C2, Khu Công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Thực hiện các công việc phiên dịch Tiếng Trung;
• Biên phiên dịch tài liệu (tài liệu từ khách hàng, bản tiêu chuẩn công việc, tiêu chuẩn thao tác, nội dung cuộc họp, hợp đồng, báo cáo, …) từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại
• Phiên dịch tại các cuộc họp với nhà cung cấp và khách hàng.
• Hỗ trợ ban lãnh đạo trong quá trình giao dịch với khách hàng Trung Quốc và nước ngoài
• Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử hoặc chuyên ngành tiếng Trung)
• Tiếng Trung 4 kỹ năng (nghe, đọc, nói, viết) thành thạo, tương đương Trình độ HSK5 trở lên.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong Công ty sản xuất, hiểu các thuật ngữ kỹ thuật sản xuất và có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài.
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Word,...)
• Trung thực, chăm chỉ, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng với mọi người, mong muốn tìm một công việc ổn định, lâu dài.
• Có thể lựa chọn đi làm ngay hoặc sau Tết.
• Nhận CV bằng tiếng Việt/ Tiếng Anh/ Tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C1+C2, Khu Công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-thu-nhap-toi-20tr-thang-tai-hai-duong-job294739
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Biên phiên dịch Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Biên phiên dịch Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Specific Gravity
Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Specific Gravity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Specific Gravity
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,800 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu
Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thlone JSC
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD
Thlone JSC
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 900 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/07/2025
Bình Phước Đã hết hạn 900 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Biên phiên dịch Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Biên phiên dịch Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Specific Gravity
Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Specific Gravity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Specific Gravity
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,800 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu
Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thlone JSC
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD
Thlone JSC
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 900 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/07/2025
Bình Phước Đã hết hạn 900 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất