Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 550 - 800 USD

Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Mức lương
550 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thửa đất B26 thuộc lô đất CN3, Khu Công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 550 - 800 USD

Mô tả công việc :
- Xử lí các vấn đề chất lượng trong quá trình kiểm nghiệm sản phẩm, tiến hành phân tích đối với tình trạng chất lượng, cùng bộ phận liên quan thảo luận đề ra phương án cải thiện cụ thể, theo dõi hiệu quả thực hiện cải thiện.
- Tham gia đánh giá nhà cung ứng hàng năm
- Trợ giúp cấp trên, cấp dưới xử lí các vấn đề chất lượng
- Phụ trách phản hồi sản phẩm không tốt, xử lý thu hồi sản phẩm, khách hàng khiếu nại, báo cáo tình trạng định kỳ cho cấp quản lí.
- Phụ trách hỗ trợ bộ phận chất lượng và bộ phận QSR đối ứng với bên thứ 3

Với Mức Lương 550 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ( ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật).
2. Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc
3. Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên 1 trong các mảng của bộ phận chất lượng ( IQC, QA, QE, QC) trong công ty điện tử.
4. Biết đọc bản vẽ kỹ thuật.

Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thửa đất B26 thuộc lô đất CN3, Khu Công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

