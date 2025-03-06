Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Mức lương 600 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô C14, khu đấu giá 3HA, đường Tân Tiến, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

• Biên dịch tài liệu, hợp đồng, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực xây dựng và cơ điện.

• Phiên dịch trực tiếp tại các cuộc họp, trao đổi công việc giữa công ty và đối tác, khách hàng, nhà thầu Trung Quốc.

• Hỗ trợ Ban lãnh đạo và các phòng ban trong việc giao tiếp, làm việc với đối tác Trung Quốc.

• Tham gia các chuyến công tác tại các dự án khi cần thiết.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu:

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

• Thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện tại các công ty Việt Nam hoặc Trung Quốc

• Sẵn sàng đi công tác tại các dự án theo yêu cầu.

• Có trách nhiệm, nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp tốt.

Quyền lợi:

Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

