Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô C14, khu đấu giá 3HA, đường Tân Tiến, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 600 - 800 USD

• Biên dịch tài liệu, hợp đồng, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực xây dựng và cơ điện.
• Phiên dịch trực tiếp tại các cuộc họp, trao đổi công việc giữa công ty và đối tác, khách hàng, nhà thầu Trung Quốc.
• Hỗ trợ Ban lãnh đạo và các phòng ban trong việc giao tiếp, làm việc với đối tác Trung Quốc.
• Tham gia các chuyến công tác tại các dự án khi cần thiết.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.
• Thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện tại các công ty Việt Nam hoặc Trung Quốc
• Sẵn sàng đi công tác tại các dự án theo yêu cầu.
• Có trách nhiệm, nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp tốt.
Quyền lợi:

Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Nhật, lô C14, khu đấu giá 3ha, p Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-tieng-han-thu-nhap-600-800-thang-tai-ha-noi-job343309
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 10/09/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Inpos
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Inpos
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Seoul Semiconductor Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Seoul Semiconductor Vina
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 02/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH HANLIM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SINASEAN VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 20 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD
CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 10/09/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Inpos
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Inpos
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Seoul Semiconductor Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Seoul Semiconductor Vina
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 02/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH HANLIM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SINASEAN VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn AUTHENTIK VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu AUTHENTIK VIETNAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Gaia International VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Gaia International VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 510 USD IIG VIỆT NAM
350 - 510 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Huyndai Aluminum Vina JSC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Huyndai Aluminum Vina JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD Tập Đoàn Karofi Holding
600 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Expeditors Vietnam Company Limited- Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Expeditors Vietnam Company Limited- Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Koh Young Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD Công Ty TNHH Koh Young Việt Nam
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE
Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 USD Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Asia Color Travel & DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD Asia Color Travel & DMC
700 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Townsoft Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Townsoft Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ JAVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 480 USD CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ JAVINA
320 - 480 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Gaia International VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Gaia International VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu MDA E&C Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm