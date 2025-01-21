Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương
- Hà Nội: Khu biệt thự Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Thực hiện phiên dịch và biên dịch tài liệu giữa tiếng Trung và tiếng Việt.
• Tham gia các cuộc họp và hội thảo, cung cấp dịch vụ phiên dịch trực tiếp.
• Hỗ trợ đội ngũ dự án trong việc giao tiếp với đơn vị Trung Quốc và Việt Nam.
• Nghiên cứu và hiểu rõ về các thuật ngữ kỹ thuật liên quan đến ngành xây dựng.
• Đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong việc truyền đạt thông tin.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thông thạo tiếng Trung và tiếng Việt, cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.
• Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế là một lợi thế.
• Có tiếng Anh là một lợi
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
