Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu biệt thự Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Thực hiện phiên dịch và biên dịch tài liệu giữa tiếng Trung và tiếng Việt.
• Tham gia các cuộc họp và hội thảo, cung cấp dịch vụ phiên dịch trực tiếp.
• Hỗ trợ đội ngũ dự án trong việc giao tiếp với đơn vị Trung Quốc và Việt Nam.
• Nghiên cứu và hiểu rõ về các thuật ngữ kỹ thuật liên quan đến ngành xây dựng.
• Đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong việc truyền đạt thông tin.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm phiên dịch, ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng.
• Thông thạo tiếng Trung và tiếng Việt, cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.
• Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế là một lợi thế.
• Có tiếng Anh là một lợi

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương

Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu biệt thự Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

