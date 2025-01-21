Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu biệt thự Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Thực hiện phiên dịch và biên dịch tài liệu giữa tiếng Trung và tiếng Việt.

• Tham gia các cuộc họp và hội thảo, cung cấp dịch vụ phiên dịch trực tiếp.

• Hỗ trợ đội ngũ dự án trong việc giao tiếp với đơn vị Trung Quốc và Việt Nam.

• Nghiên cứu và hiểu rõ về các thuật ngữ kỹ thuật liên quan đến ngành xây dựng.

• Đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong việc truyền đạt thông tin.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm phiên dịch, ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng.

• Thông thạo tiếng Trung và tiếng Việt, cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.

• Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế là một lợi thế.

• Có tiếng Anh là một lợi

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

