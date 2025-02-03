Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

- Check chi phí hàng nhập, thủ tục hải quan, vận chuyển và các chi phí liên quan

- Nhận chứng từ từ đại lý nước ngoài, gửi cho khách hàng.

- Nhận A/N từ hãng tàu, khai Manifest, làm thanh toán cho hãng tàu

- Gửi A/N cho khách hàng, liên hệ với bên vận chuyển và mở tờ khai để làm các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.

- Lên debit, theo dõi thanh toán của khách hàng.

- Hàng xuất: Sea/air/cross border trucking

- Check cước, space, free time cho các lô hàng

- Lấy booking từ hãng tàu/air line

- Submit SI, VGM

- Liên hệ bộ phận mở tờ khai, vận chuyển để sắp xếp các công việc theo yêu cầu của khách hàng

- Làm bill, gửi bill cho khách hàng confirm

- Gửi pre-alert cho agent

- Thanh toán debit cho hãng tàu và theo dõi thanh toán của khách hàng