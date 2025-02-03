Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 12A, Center Building, số 01 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu
- Check chi phí hàng nhập, thủ tục hải quan, vận chuyển và các chi phí liên quan
- Nhận chứng từ từ đại lý nước ngoài, gửi cho khách hàng.
- Nhận A/N từ hãng tàu, khai Manifest, làm thanh toán cho hãng tàu
- Gửi A/N cho khách hàng, liên hệ với bên vận chuyển và mở tờ khai để làm các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
- Lên debit, theo dõi thanh toán của khách hàng.
- Hàng xuất: Sea/air/cross border trucking
- Check cước, space, free time cho các lô hàng
- Lấy booking từ hãng tàu/air line
- Submit SI, VGM
- Liên hệ bộ phận mở tờ khai, vận chuyển để sắp xếp các công việc theo yêu cầu của khách hàng
- Làm bill, gửi bill cho khách hàng confirm
- Gửi pre-alert cho agent
- Thanh toán debit cho hãng tàu và theo dõi thanh toán của khách hàng
Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI