Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Product Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Green Bay

- Mễ Trì

- NTL

- Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phân tích yêu cầu và xây dựng giải pháp liên quan đến triển khai phần mềm Odoo.
Thu thập, làm rõ và tài liệu hóa yêu cầu từ các phòng ban.
Tư vấn và hỗ trợ người dùng về tính năng của hệ thống Odoo.
Làm việc với team kỹ thuật để đảm bảo các tính năng được phát triển đúng yêu cầu.
Kiểm thử chức năng và hỗ trợ triển khai, đào tạo cho người dùng cuối.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Odoo là một lợi thế.
Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ: Kế toán, Bán hàng, Mua hàng, Kho vận, Sản xuất
Kỹ năng giao tiếp và phân tích tốt.
Tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm BA hoặc triển khai phần mềm ERP.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực, từ [10 triệu - 30 triệu] (thương lượng).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các dự án lớn, có cơ hội phát triển bản thân.
Thưởng hiệu suất, lương tháng 13, các chế độ BHXH đầy đủ.
Thăm quan du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

