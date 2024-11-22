Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Green Bay - Mễ Trì - NTL - Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Phân tích yêu cầu và xây dựng giải pháp liên quan đến triển khai phần mềm Odoo.

Thu thập, làm rõ và tài liệu hóa yêu cầu từ các phòng ban.

Tư vấn và hỗ trợ người dùng về tính năng của hệ thống Odoo.

Làm việc với team kỹ thuật để đảm bảo các tính năng được phát triển đúng yêu cầu.

Kiểm thử chức năng và hỗ trợ triển khai, đào tạo cho người dùng cuối.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Odoo là một lợi thế.

Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ: Kế toán, Bán hàng, Mua hàng, Kho vận, Sản xuất

Kỹ năng giao tiếp và phân tích tốt.

Tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm BA hoặc triển khai phần mềm ERP.

Quyền Lợi

Mức lương hấp dẫn theo năng lực, từ [10 triệu - 30 triệu] (thương lượng).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia các dự án lớn, có cơ hội phát triển bản thân.

Thưởng hiệu suất, lương tháng 13, các chế độ BHXH đầy đủ.

Thăm quan du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

