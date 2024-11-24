Tuyển Product Management CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Thu thập tổng hợp yêu cầu từ đơn vị nghiệp vụ. Xây dựng tài liệu yêu cầu nghiệp vụ và đặc tả phân tích yêu cầu URD cho hệ thống ứng dụng.

Cung cấp báo cáo, thông tin/dữ liệu cho các đơn vị nghiệp vụ trong nội bộ khối/khối nghiệp vụ trên cơ sở thu thập, xử lý và quản lý danh mục báo cáo và logic mapping/phân bổ chung của tài chính.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Quản lý thông tin, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng...

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính hoặc Ngân hàng.

Có kinh nghiệm thu thập yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

Kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống, sử dụng thành thạo truy vấn, khai thác dữ liệu trên hệ quản trị CSDL SQLserver, Oracle;

Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực tài chính, có kinh nghiệm làm BA.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động

12

Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam

11

Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)

Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)

01

Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.

Bảo hiểm sức khỏe MIC

Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định của MC từng thời kỳ

Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...

Có cả thưởng vào các ngày lễ tết, sinh nhật công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin