Tuyển Product Management CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Product Management CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Product Management

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Thu thập tổng hợp yêu cầu từ đơn vị nghiệp vụ. Xây dựng tài liệu yêu cầu nghiệp vụ và đặc tả phân tích yêu cầu URD cho hệ thống ứng dụng.
Cung cấp báo cáo, thông tin/dữ liệu cho các đơn vị nghiệp vụ trong nội bộ khối/khối nghiệp vụ trên cơ sở thu thập, xử lý và quản lý danh mục báo cáo và logic mapping/phân bổ chung của tài chính.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Quản lý thông tin, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng...
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính hoặc Ngân hàng.
Có kinh nghiệm thu thập yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
Kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống, sử dụng thành thạo truy vấn, khai thác dữ liệu trên hệ quản trị CSDL SQLserver, Oracle;
Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực tài chính, có kinh nghiệm làm BA.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật
Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động
12
Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam
11
Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)
Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)
01
Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.
Bảo hiểm sức khỏe MIC
Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định của MC từng thời kỳ
Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...
Có cả thưởng vào các ngày lễ tết, sinh nhật công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 24C Phan Đăng Lưu, P6, Bình Thạng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-12-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256104
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Business Analyst Intern thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dmobin
Tuyển Business Analyst thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dmobin
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Tuyển Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Viettel Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhất Tín Logistics
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Nhất Tín Logistics
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Canifa
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Canifa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Business Analyst Intern thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dmobin
Tuyển Business Analyst thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dmobin
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Tuyển Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Viettel Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhất Tín Logistics
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Nhất Tín Logistics
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Canifa
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Canifa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất