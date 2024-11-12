Tuyển Product Management Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Product Management

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT01

- 07 KĐT An Hưng, Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Khảo sát nhu cầu của người dùng, lấy yêu cầu và phân tích các nghiệp vụ trong doanh nghiệp;
Xây dựng tài liệu Fit Gap Analysis, đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu của người dùng, viết tài liệu Blueprint;
Xây dựng, thực hiện và kiểm thử giải pháp trên hệ thống cho các chức năng, phân hệ được yêu cầu;
Tạo Design của functions/reports, phối hợp chặt chẽ với Dev để hoàn thiện các yêu cầu;
Kết nối và đào tạo sử dụng các chức năng của hệ thống cho người dùng trong quá trình sử dụng;
Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng cuối trong và sau quá trình sử dụng;
Báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT hoặc có Chứng chỉ đào tạo về BA;
Có kinh nghiệm tư vấn, triển khai thành công các dự án trên nên ERP, đặc biệt Odoo là lợi thế;
Hiểu biết về các giải pháp cho doanh nghiệp (kế toán, thương mại, bán lẻ, sản xuất...);
Có kỹ năng viết và phân tích nghiệp vụ BRD, SRS, Fit/Gap..., nắm vững quy trình triển khai;
Tự tin, khả năng thuyết trình hiệu quả;
Tư duy tích cực, kỹ năng lắng nghe, xử lý vấn đề nhanh nhẹn, hiệu quả;
Khả năng làm việc độc lập, tự quyết và chịu áp lực công việc cao;
Sử dụng máy tính cá nhân khi làm việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm.
Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam : Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ tết theo quy định và quà từ 500.000 - 1.000.000đ (sinh nhật, 8.3,20.10, 30.4,2.9, tết Dương lịch, chế độ tứ thân phụ mẫu và các chế độ cho con CBNV: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ......
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....
Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ làm việc: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

