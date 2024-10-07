Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, so sánh dữ liệu thu nhập, chế độ chính sách trên thị trường, xem xét sự phù hợp các chương trình lương, thưởng hiện tại và tư vấn cấu trúc thu nhập cho Công ty; Thực hiện khảo sát, phân tích, thiết kế và hiệu chỉnh các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao trong công tác quản trị: Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ,... cho Công ty; Xây dựng chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ cho CBNV Công ty Xét tăng lương thưởng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu khi có phát sinh, dựa trên quỹ lương đã được phê duyệt; Thực hiện tác nghiệp trong công tác chấm công, công tác tiền lương, công tác khen thưởng, phúc lợi, công tác BHXH, chế độ thuế thu nhập cá nhân, ...; Tổ chức triển khai các chính sách về tiền lương và chế độ phúc lợi; Giải quyết các quan hệ lao động phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty Xây dựng và phát triển hệ thống quy trình, quy chế, form mẫu biểu và cơ chế chính sách phục vụ công tác C&B Tổng hợp, phân tích báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng HCNS Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Phân tích, so sánh dữ liệu thu nhập, chế độ chính sách trên thị trường, xem xét sự phù hợp các chương trình lương, thưởng hiện tại và tư vấn cấu trúc thu nhập cho Công ty;

Thực hiện khảo sát, phân tích, thiết kế và hiệu chỉnh các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao trong công tác quản trị: Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ,... cho Công ty;

Xây dựng chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ cho CBNV Công ty

Xét tăng lương thưởng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu khi có phát sinh, dựa trên quỹ lương đã được phê duyệt;

Thực hiện tác nghiệp trong công tác chấm công, công tác tiền lương, công tác khen thưởng, phúc lợi, công tác BHXH, chế độ thuế thu nhập cá nhân, ...;

Tổ chức triển khai các chính sách về tiền lương và chế độ phúc lợi;

Giải quyết các quan hệ lao động phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty

Xây dựng và phát triển hệ thống quy trình, quy chế, form mẫu biểu và cơ chế chính sách phục vụ công tác C&B

Tổng hợp, phân tích báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng HCNS

Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị nhân lực, Luật, QTKD, Kế toán hoặc tương đương Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Am hiểu Luật BHXH, Luật Lao động Hiểu biết về hệ thống QTNS, hệ thống chính sách – quan hệ lao động, luật lao động Thành thạo tin học văn phòng Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị nhân lực, Luật, QTKD, Kế toán hoặc tương đương

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Am hiểu Luật BHXH, Luật Lao động

Hiểu biết về hệ thống QTNS, hệ thống chính sách – quan hệ lao động, luật lao động

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh cao trên thị trường Phụ cấp ăn trưa BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Khám sức khỏe, du lịch hàng năm Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...) Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ưu đãi sử dụng dịch vụ...) Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của Công ty

Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh cao trên thị trường

Phụ cấp ăn trưa

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...)

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ưu đãi sử dụng dịch vụ...)

Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin