Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoá đơn GTGT.
Nhập dữ liệu thanh toán lên phần mềm và hạch toán đúng các nghiệp vụ kế toán
Kết chuyển dữ liệu từ nội bộ sang và chỉnh sửa/ hạch đúng đúng nghiệp vụ và nội dung
Lập bảng lương, đối chiếu BHXH hàng tháng, làm căn cứ BC thuế TNCN
Đối chiếu và xác nhận công nợ trước trước khi lập BCTC
Thông báo cho KTTT các khoản công nợ hoá đơn cần xử lý
Nhận chỉ tiêu hàng năm về doanh thu/ lợi nhuận từ KTT, lập KH doanh thu - lợi nhuận cho từng tháng/ quý.
Kịp thời báo cáo về các chỉ tiêu tài chính; Đề xuất phương án xứ lý doanh thu/ chi phí cho KTT và BGĐ
Hàng tháng/ quý: Thông báo cho KTT và KT viên về các chỉ tiêu tồn kho để có PA xứ lý
Lập BCTC theo đúng chuẩn mực kế toán
Theo dõi các khoản nợ thuế, phạt thuế. Đề xuất thanh toán tiền thuế đúng hạn
Cập nhật thông tư chính sách mới liên quan đến công tác thuế
Giao dịch, báo cáo, cung cấp và giải trình hồ sơ với cớ quan thuế, công ty tư vấn tài chính, kiểm toán, thống kê (nếu có)
Lập và nộp các tờ khai, báo cáo thuế đúng hạn theo quy định hiện hành
Hoàn thiện chứng từ theo tháng/quý
Nộp tờ khai thuế cá nhân (nếu có)
Cập nhật danh sách và hồ sơ cổ đông của công ty
Các số liệu tài chính phục vụ cho hồ sơ thầu, khác (nếu có)
Các công việc liên quan phục vụ cho kế hoạch IPO
Nộp báo cáo thống kê hàng tháng
Theo dõi và quản lý tài chính, lập BC thuế của các Công ty
In ấn, lưu trữ và bảo quản hoá đơn chứng từ, sổ phụ và chứng từ ngân hàng (TK Công ty), hợp đồng và thanh lý hợp đồng, tài liệu liên quan đến thuế - tài liệu liên quan khác
Các công việc được phân công khác
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu rõ các quy định, thông tư, nghị định về thuế, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế là một lợi thế
Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc, biết sắp xếp công việc một cách khoa học. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán (ABC sys...)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ phúc lợi thưởng lễ, tết, tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương, du lịch 01 năm/lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI