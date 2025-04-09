Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoá đơn GTGT.

Nhập dữ liệu thanh toán lên phần mềm và hạch toán đúng các nghiệp vụ kế toán

Kết chuyển dữ liệu từ nội bộ sang và chỉnh sửa/ hạch đúng đúng nghiệp vụ và nội dung

Lập bảng lương, đối chiếu BHXH hàng tháng, làm căn cứ BC thuế TNCN

Đối chiếu và xác nhận công nợ trước trước khi lập BCTC

Thông báo cho KTTT các khoản công nợ hoá đơn cần xử lý

Nhận chỉ tiêu hàng năm về doanh thu/ lợi nhuận từ KTT, lập KH doanh thu - lợi nhuận cho từng tháng/ quý.

Kịp thời báo cáo về các chỉ tiêu tài chính; Đề xuất phương án xứ lý doanh thu/ chi phí cho KTT và BGĐ

Hàng tháng/ quý: Thông báo cho KTT và KT viên về các chỉ tiêu tồn kho để có PA xứ lý

Lập BCTC theo đúng chuẩn mực kế toán

Theo dõi các khoản nợ thuế, phạt thuế. Đề xuất thanh toán tiền thuế đúng hạn

Cập nhật thông tư chính sách mới liên quan đến công tác thuế

Giao dịch, báo cáo, cung cấp và giải trình hồ sơ với cớ quan thuế, công ty tư vấn tài chính, kiểm toán, thống kê (nếu có)

Lập và nộp các tờ khai, báo cáo thuế đúng hạn theo quy định hiện hành

Hoàn thiện chứng từ theo tháng/quý

Nộp tờ khai thuế cá nhân (nếu có)

Cập nhật danh sách và hồ sơ cổ đông của công ty

Các số liệu tài chính phục vụ cho hồ sơ thầu, khác (nếu có)

Các công việc liên quan phục vụ cho kế hoạch IPO

Nộp báo cáo thống kê hàng tháng

Theo dõi và quản lý tài chính, lập BC thuế của các Công ty

In ấn, lưu trữ và bảo quản hoá đơn chứng từ, sổ phụ và chứng từ ngân hàng (TK Công ty), hợp đồng và thanh lý hợp đồng, tài liệu liên quan đến thuế - tài liệu liên quan khác

Các công việc được phân công khác

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên từng làm công ty du lịch

Hiểu rõ các quy định, thông tư, nghị định về thuế, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế là một lợi thế

Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc, biết sắp xếp công việc một cách khoa học. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán (ABC sys...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong công ty có bề dày 20 năm phát triển, môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, tương trợ nhau.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng các chế độ phúc lợi thưởng lễ, tết, tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương, du lịch 01 năm/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

