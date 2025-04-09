Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9, Tòa Handico, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Chấm công, kiểm soát và nhắc nhở việc thực hiện nề nếp
Soạn thảo và Quản lý công văn, giấy tờ, hồ sơ
Quản lý hợp đồng
Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ và hẹn phỏng vấn
Quản lý và mua sắm trang thiết bị, vpp, ccdc
Hỗ trợ trưởng phòng nhân sự trong các công việc liên quan đến đào tạo hoặc các sự kiện của công ty
Các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của TP HCNS
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành về nhân sự – kế toán và một số ngành nghề khác có liên quan
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel),
Trung thực, năng động, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan đến hành chính nhân sự
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel),
Trung thực, năng động, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan đến hành chính nhân sự
Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Là một sân chơi đủ phạm vi và khía cạnh hoạt động cho một người làm nhân sự yêu nghề
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Làm việc trực tiếp với CEO, tần suất thường xuyên và là người rất chú trọng đến khía cạnh nhân sự trong doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện và khuyến khích cho các ý tưởng sáng tạo và có chiều sâu
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Làm việc trực tiếp với CEO, tần suất thường xuyên và là người rất chú trọng đến khía cạnh nhân sự trong doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện và khuyến khích cho các ý tưởng sáng tạo và có chiều sâu
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI