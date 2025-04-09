Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa Handico, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chấm công, kiểm soát và nhắc nhở việc thực hiện nề nếp

Soạn thảo và Quản lý công văn, giấy tờ, hồ sơ

Quản lý hợp đồng

Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ và hẹn phỏng vấn

Quản lý và mua sắm trang thiết bị, vpp, ccdc

Hỗ trợ trưởng phòng nhân sự trong các công việc liên quan đến đào tạo hoặc các sự kiện của công ty

Các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của TP HCNS

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành về nhân sự – kế toán và một số ngành nghề khác có liên quan

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel),

Trung thực, năng động, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan đến hành chính nhân sự

Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Là một sân chơi đủ phạm vi và khía cạnh hoạt động cho một người làm nhân sự yêu nghề

Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng

Nhiều cơ hội thăng tiến

Làm việc trực tiếp với CEO, tần suất thường xuyên và là người rất chú trọng đến khía cạnh nhân sự trong doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện và khuyến khích cho các ý tưởng sáng tạo và có chiều sâu

Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

