Tuyển Sales Manager Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2 ...và 23 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động bán hàng trực tiếp ngoài thị trường (Field Sales) để đạt mục tiêu doanh số theo tháng/quý.

Quản lý, điều phối và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh hiện trường tại khu vực được phân công.

Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, xây dựng mạng lưới khách hàng bền vững trong lĩnh vực eCommerce, SME,...

Tổ chức hoạt động chăm sóc, duy trì khách hàng hiện hữu nhằm nâng cao sự hài lòng và tăng trưởng doanh thu bền vững.

Theo dõi tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh (giá cả, chương trình khuyến mãi, dịch vụ...), đưa ra đề xuất cải tiến phù hợp.

Phối hợp với phòng Nhân sự trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên.

Báo cáo kết quả kinh doanh, hiệu suất đội nhóm và tình hình thị trường định kỳ cho Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Logistics, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng/Phát triển thị trường, ưu tiên kênh trực tiếp.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý nhóm trong vai trò Team Leader.

Hiểu biết cơ bản về ngành giao nhận/logistics và các mô hình thương mại điện tử tại Việt Nam.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và các công cụ báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng dẫn dắt, đào tạo và truyền cảm hứng cho đội nhóm.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn

Thưởng tháng 13

Gói Bảo hiểm sức khỏe dành cho cấp quản lý.

Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Ngày nghỉ: 12 ngày nghỉ phép / năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

