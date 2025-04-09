Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI
- Hà Nội: C50
- LK13, No 09, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo định kỳ hàng tháng.
Nộp lệ phí môn bài hàng năm đúng hạn (trước ngày 31/01).
Theo dõi và cập nhật tình hình nộp thuế, đảm bảo không phát sinh chậm nộp hoặc sai sót.Hoàn thuế:
Lập báo cáo thuế hàng tháng và báo cáo quyết toán thuế cuối năm.
Cung cấp số liệu và báo cáo cho Head of Dept hoặc Ban Giám đốc khi được yêu cầu.
Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách kế toán khi có thanh tra, kiểm tra thuế.
Giải trình các vấn đề liên quan đến thuế với cơ quan thuế khi phát sinh.
Cập nhật và thông báo cho doanh nghiệp về các thay đổi trong chính sách, luật thuế mới nhất.
Xử lý hồ sơ thai sản, ốm đau cho người lao động
Kê khai tăng/giảm khi có sự thay đổi về nhân sự trong công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc tương đương.
Hiểu biết sâu về Luật Thuế Việt Nam (GTGT, TNCN, TNDN) và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán MISA, ưu tiên các ứng viên hiểu biết về ERP.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI Thì Được Hưởng Những Gì
Được tiếp cận hệ thống ERP - phần mềm SAP Business One
Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
