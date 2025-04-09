Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C50 - LK13, No 09, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo định kỳ hàng tháng.

Nộp lệ phí môn bài hàng năm đúng hạn (trước ngày 31/01).

Theo dõi và cập nhật tình hình nộp thuế, đảm bảo không phát sinh chậm nộp hoặc sai sót.Hoàn thuế:

Lập báo cáo thuế hàng tháng và báo cáo quyết toán thuế cuối năm.

Cung cấp số liệu và báo cáo cho Head of Dept hoặc Ban Giám đốc khi được yêu cầu.

Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách kế toán khi có thanh tra, kiểm tra thuế.

Giải trình các vấn đề liên quan đến thuế với cơ quan thuế khi phát sinh.

Cập nhật và thông báo cho doanh nghiệp về các thay đổi trong chính sách, luật thuế mới nhất.

Xử lý hồ sơ thai sản, ốm đau cho người lao động

Kê khai tăng/giảm khi có sự thay đổi về nhân sự trong công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc tương đương.

Hiểu biết sâu về Luật Thuế Việt Nam (GTGT, TNCN, TNDN) và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA, ưu tiên các ứng viên hiểu biết về ERP.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.

Được tiếp cận hệ thống ERP - phần mềm SAP Business One

Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI

