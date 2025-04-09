Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.
Đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của công ty trong phạm vi quản lý của bộ phận hành chính nhân sự.
Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự.
Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của các bộ phận.
Tiến hành xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban.
Định kỳ cần lập kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch cho CBNV đi đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty và các chi nhánh.
Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ.
Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp.
Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo đúng quy định của doanh nghiệp.
Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như: lưu trữ tài liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo,…
Kiểm tra, ký xác nhận bảng lương hàng tháng của tổng công ty và chi nhánh.
Ký chứng từ thanh toán và các văn bản trong nội bộ phòng.
Phụ trách mảng đối ngoại : Tiếp đón các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội, nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng, đơn vị đánh giá tiêu chuẩn chất lượng Iso... đến liên hệ làm việc theo công văn, kiểm tra định kỳ, khảo sát...
Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó.
Quản lý chung khuôn viên cây xanh, sân vườn công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý với quy mô từ 100 nhân sự trở lên.
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học.
Hiểu biết chuyên sâu về pháp luật lao động, bảo hiểm, tiền lương, … .
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương theo chính sách của công ty.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, tham gia Công đoàn, nghỉ phép năm.
Đãi ngộ: thưởng tháng, 8/3,20/10, 30/4-1/5, sinh nhật, Trung thu, 2/9, thưởng Tết, lương tháng 13…
Được đi nghỉ mát hàng năm, công ty có hỗ trợ người thân đi cùng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

