Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy rượu Avia

- Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý hồ sơ, giấy tờ, văn kiện;
Quản lý tài sản, thiết bị của doanh nghiệp;
Xử lý chấm công, thưởng lễ tết, phúc lợi cho người lao động;
Theo dõi và lập báo cáo doanh thu, tiền về theo tuần/tháng;
Giải quyết các công việc hành chính bằng cách lập báo cáo, phân tích dữ liệu và tìm kiếm giải pháp;
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ Công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực…các ngành liên quan;
Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên;
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt;
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng word, excel…
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
Nhiệt tình, hòa đồng;
Ưu tiên ứng viên người Đông Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,5 - 10 triệu/ tháng
Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô CN6 Khu công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

