Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 - 14 Galaxy 6, Khu nhà ở Ngân Hà, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực tập sinh kế toán

Xuất hóa đơn điện tử.

Xử lý các chứng từ cơ bản được phân công.

Hỗ trợ lập báo cáo thu – chi, báo cáo công nợ, theo dõi hóa đơn.

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu.

Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng.

Thái độ: Nhiệt huyết trong công việc, chăm chỉ, tỉ mỉ.

Quyền Lợi

Thu nhập: 5.000.000 vnđ + 720.000 vnđ Phụ cấp ăn trưa + Hỗ trợ gửi xe.

Cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Được hướng dẫn bởi kế toán có kinh nghiệm.

Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn kế toán trong tất cả các lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển

