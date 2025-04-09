Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 12
- 14 Galaxy 6, Khu nhà ở Ngân Hà, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Xuất hóa đơn điện tử.
Xử lý các chứng từ cơ bản được phân công.
Hỗ trợ lập báo cáo thu – chi, báo cáo công nợ, theo dõi hóa đơn.
Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu.
Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng.
Thái độ: Nhiệt huyết trong công việc, chăm chỉ, tỉ mỉ.
Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 5.000.000 vnđ + 720.000 vnđ Phụ cấp ăn trưa + Hỗ trợ gửi xe.
5.000.000 vnđ + 720.000 vnđ Phụ cấp ăn trưa + Hỗ trợ gửi xe.
Cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được hướng dẫn bởi kế toán có kinh nghiệm.
Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn kế toán trong tất cả các lĩnh vực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
