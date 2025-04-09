Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Negaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Negaxy
- Hà Nội: Số 15 ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia tạo nguồn khi nhận được yêu cầu tuyển dụng từ leader
Truyền thông tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên
Setup phỏng vấn ứng viên
Tham gia phỏng vấn và đánh giá ứng viên sau phỏng vấn
Chăm sóc ứng viên sau khi nhận việc
Hỗ trợ công việc hành chính khác tại văn phòng
Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tính thực thi cao
Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, tinh thần bền bỉ
Tại Công ty Cổ phần Negaxy Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập
Được hướng dẫn các kỹ năng về hành chính, tuyển dụng, nhân sự.
Cơ hội lên nhân viên chính thức sau thời gian đào tạo
Thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm Lịch
Thưởng các dịp Lễ: 30/04, 02/09...
Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding, sinh nhật của các thành viên …
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Negaxy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
