Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Negaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Tham gia tạo nguồn khi nhận được yêu cầu tuyển dụng từ leader

Truyền thông tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên

Setup phỏng vấn ứng viên

Tham gia phỏng vấn và đánh giá ứng viên sau phỏng vấn

Chăm sóc ứng viên sau khi nhận việc

Hỗ trợ công việc hành chính khác tại văn phòng

Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 4 hoặc vừa ra trường, học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lưc, nhân sự.

Có tính thực thi cao

Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, tinh thần bền bỉ

Tại Công ty Cổ phần Negaxy Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa 800.000 VNĐ/Tháng

Hỗ trợ dấu thực tập

Được hướng dẫn các kỹ năng về hành chính, tuyển dụng, nhân sự.

Cơ hội lên nhân viên chính thức sau thời gian đào tạo

Thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm Lịch

Thưởng các dịp Lễ: 30/04, 02/09...

Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding, sinh nhật của các thành viên …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Negaxy

