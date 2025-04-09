Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 180A Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Tìm kiếm và khai thác các khách hàng có nhu cầu dịch vụ Forwarding và vận tải đa phương thức đáp ứng OGSM/KPI

Xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác và khách hàng

Chăm sóc đối tác / khách hàng vận tải của Công ty

Chuẩn bị và nộp đầy đủ các chứng từ, hồ sơ hải quan cần thiết

Theo dõi và cập nhật tình trạng hàng hóa trong quá trình vận tải

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận tải hàng hóa

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của các chứng từ, hồ sơ liên quan đến hàng hóa

Chịu trách nhiệm về định mức doanh số Công ty giao

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình làm việc để tối ưu hiệu quả công việc

Thực hiện các báo cáo định kỳ/báo cáo đột xuất theo yêu cầu của BLĐ.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải đa phương thức, forwarding…

Thành thạo Tiếng Trung, Tiếng Anh ưu tiên sử dụng giao tiếp được.

Thành thạo Tiếng Trung,

Nắm vững các quy định, thủ tục Luật về vận tải.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000 - 22.000.000 vnđ + Lương Hiệu quả + thưởng.

Phụ cấp ăn trưa 30.000 vnđ/ ngày

Thử việc tối đa 02 tháng x 85% lương

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (du lịch, team building, ...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin