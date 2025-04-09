Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả cho các dự án quốc tế.

Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, xây dựng persona khách hàng.

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, bao gồm: targeting, bidding, creative, landing page.

Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả chiến dịch.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads và marketing online.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chiến dịch quảng cáo được triển khai hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads cho các dự án quốc tế.

Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics.

Khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất giải pháp hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty cổ phần U2 Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 15tr +thưởng KPI

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần U2 Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin