Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Negaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Negaxy
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty Cổ phần Negaxy

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty Cổ phần Negaxy

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch quản lý dự án, phối hợp BOD lập đề án, sắp xếp , tổ chức, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ.
Theo dõi kế hoạch dự án, triển khai và kiểm soát công tác thực hiện theo sự phân công của Quản lý dự án (PM); BOD
Thiết lập đề án, chương trình theo các mục tiêu kế hoạch của Ban quản lý dự án và BOD giao.
Rà soát, góp ý, hiệu chỉnh các báo cáo, công văn, đề xuất, dự thảo, hợp đồng,... của các bên liên quan trước khi trình lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo cơ quan Chính quyền, đối tác
Trao đổi, liên lạc, cung cấp thông tin, cập nhật tình hình, tài liệu, tiến độ giữa các bên liên quan.
Đánh giá, phân tích tiến độ, chất lượng dự án, báo cáo cho Quản lý dự án (PM)
Quản lý các hồ sơ, văn bản đi và đến của dự án;
Thư ký cuộc họp, ghi biên bản và tóm tắt, tổng hợp nội dung các cuộc họp thuộc phạm vi thực hiện dự án;
Hỗ trợ làm hồ sơ đấu thầu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Truyền thông, Công nghệ Thông tin, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí trợ lý.
Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển game và xu hướng thị trường game là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, phân tích và xử lý tình huống tốt.
Thành thạo các công cụ văn phòng như Google Workspace, Microsoft Office.
Chủ động, trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.
Tiếng Anh giao tiếp tốt (ưu tiên ứng viên có khả năng đọc – viết tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh).

Tại Công ty Cổ phần Negaxy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 12 - 18 triệu /tháng + thưởng dự án
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp
Được tham gia các dự án game toàn cầu
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Phụ cấp ăn trưa 800.000VNĐ/ tháng
Chế độ lương tháng 13
Thưởng các dịp Lễ: 30/04, 02/09...
Thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm Lịch
Review lương định kì 2 lần/năm
Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding, sinh nhật của các thành viên …
Được chăm sóc bởi tinh thần thoải mái: đồ ăn vặt free luôn sẵn sàng, các trò chơi thú vị như bi – lắc, Nintendo Switch, cờ vua,...giúp bạn có những giây phút thư giãn sau giờ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Negaxy

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Negaxy

Công ty Cổ phần Negaxy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa A-D Building, số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

