Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Chấm bài kiểm tra, bài tập về nhà (online/offline) của học sinh, tổng hợp điểm và báo cáo với Giáo viên về điểm mạnh, điểm yếu của học sinh.

- Chuẩn bị thiết bị giảng dạy, in tài liệu, flash card và các thiết bị khác theo yêu cầu của Giáo viên và Head teacher phân công.

- Tham gia các lớp học được phân công, hỗ trợ học sinh trong quá trình học và chữa bài (áp dụng cho các lớp >10 học sinh).

- Phụ trách phụ đạo học sinh theo phân công từ Head teacher, báo cáo kết quả buổi học và nhận xét học sinh

- Soạn thêm tài liệu, bài tập về nhà nếu cần thiết theo yêu cầu và hướng dẫn từ Head teacher.

- Dạy thay Giáo viên chính khi có yêu cầu, thực hiện theo đúng giáo án và phương pháp giảng dạy đã được Head teacher hướng dẫn.

- 30% thời gian đăng ký sẽ được phân công các ca test - đánh giá chất lượng đầu vào của học sinh

- Thực hiện báo cáo định kỳ về chất lượng học tập của học sinh và phối hợp với Giáo viên chính/Head teacher trong việc cải thiện phương pháp giảng dạy.

- Thời gian làm việc: Đăng ký ca làm việc trong khung giờ từ 17h30-21h30, 5 ca/tuần, trong đó có 1 ca tối thứ 7.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 19 - 25 tuổi

- Là sinh viên hoặc đã ra trường, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc học các chuyên ngành khác bằng tiếng Anh.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ từ 6.5+ IELTS hoặc TOEIC 850+ hoặc VSTEP bậc 5 trở lên.

- Phát âm tốt, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương.

- Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy

- Giao tiếp tự tin, năng lượng tích cực.

- Tính cách thân thiện, vui vẻ, kiên nhẫn, biết lắng nghe và tạo sự thoải mái cho học viên.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp và trách nhiệm cao với công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực: từ 30k-40k/h

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và hướng dẫn khi làm việc.

- Được đào tạo kỹ năng giảng dạy, kỹ năng giao tiếp, bồi dương kỹ năng tin học văn phòng

- Làm việc môi trường chuyên nghiệp

- Có cơ hội trở thành giáo viên chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin