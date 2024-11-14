Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Báo Nông Thôn ngày nay, 68 đường Dương Đình Nghệ., Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Quản lý thi công các dự án nhôm kính tại văn phòng công ty
Quản lý tiến độ thi công, hồ sơ thanh quyết toán các dự án
Thực hiện công tác khác do Ban Giám đốc và Trưởng phòng Kỹ thuật thi công phân công cụ thể.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: trên 3 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành liên quan.
Trình độ tin học văn phòng
Tuổi: 25-40
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 14-17 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn);
Thử việc 30 ngày kể từ ngày nhận việc;
Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước;
Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/7, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
