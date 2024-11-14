Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Báo Nông Thôn ngày nay, 68 đường Dương Đình Nghệ., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Quản lý thi công các dự án nhôm kính tại văn phòng công ty

Quản lý tiến độ thi công, hồ sơ thanh quyết toán các dự án

Thực hiện công tác khác do Ban Giám đốc và Trưởng phòng Kỹ thuật thi công phân công cụ thể.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: trên 3 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành liên quan.

Trình độ tin học văn phòng

Tuổi: 25-40

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14-17 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn);

Thử việc 30 ngày kể từ ngày nhận việc;

Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước;

Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/7, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin