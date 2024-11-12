Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần giáo dục German Link
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Sales Giáo dục/Khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 59 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tư vấn chăm sóc khách hàng trên các mạng xã hội: Facebook, Zalo,...
Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, thư từ của khách hàng.
Xử lý vấn đề phát sinh của khách hàng.
Chuẩn bị tài liệu, báo cáo cho các cuộc họp và theo quy trình làm việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm chăm sóc tư vấn khách hàng Online trên 6 tháng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về mảng giáo dục, nhân sự.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận.

Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10,000,000 – 12,000,000 VNĐ/tháng bao gồm lương cứng + lương KPI theo chính sách hoa hồng của công ty.
Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... theo quy định của Công ty.
Các chương trình Teambuilding, 8/3, Noel, Year End Party, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tham gia các khóa đào tạo, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của bản thân.
Môi trường giáo dục văn minh, sáng tạo, được thể hiện mình và ghi nhận xứng đáng, hệ thống đánh giá rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 53, ngõ 191 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246564
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EDUNETWORK PTY LTD
Tuyển Sales thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
EDUNETWORK PTY LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Sale Tour Du Lịch thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Hạn nộp: 28/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Vice President thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telesales thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EDUNETWORK PTY LTD
Tuyển Sales thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
EDUNETWORK PTY LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Sale Tour Du Lịch thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Hạn nộp: 28/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Vice President thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telesales thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất