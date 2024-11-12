Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 59 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tư vấn chăm sóc khách hàng trên các mạng xã hội: Facebook, Zalo,...

Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, thư từ của khách hàng.

Xử lý vấn đề phát sinh của khách hàng.

Chuẩn bị tài liệu, báo cáo cho các cuộc họp và theo quy trình làm việc

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm chăm sóc tư vấn khách hàng Online trên 6 tháng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về mảng giáo dục, nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận.

Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10,000,000 – 12,000,000 VNĐ/tháng bao gồm lương cứng + lương KPI theo chính sách hoa hồng của công ty.

Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... theo quy định của Công ty.

Các chương trình Teambuilding, 8/3, Noel, Year End Party, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được tham gia các khóa đào tạo, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của bản thân.

Môi trường giáo dục văn minh, sáng tạo, được thể hiện mình và ghi nhận xứng đáng, hệ thống đánh giá rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin