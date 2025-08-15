Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Western Pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Western Pacific
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Western Pacific

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h

- 17h30, thứ 2

- 6, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
• Đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp lý, hiệu quả tài chính và kỹ thuật trong toàn bộ quá trình triển khai các dự án xây dựng hạ tầng.
Lập kế hoạch : Xây dựng kế hoạch kiểm toán và thẩm định nội bộ năm/quý/tháng.
Kiểm toán trước đấu thầu: Rà soát hồ sơ mời thầu, tiêu chí lựa chọn nhà thầu, dự toán và thiết kế sơ bộ.
Kiểm toán trong đấu thầu: Kiểm tra quá trình mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, năng lực nhà thầu.
Kiểm toán sau đấu thầu: Kiểm tra hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công, chi phí phát sinh.
Thẩm định hồ sơ: Thẩm định thiết kế, dự toán, khối lượng thi công, giá trị hợp đồng và điều khoản pháp lý.
Kiểm toán tuân thủ: Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy trình nội bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kiểm toán tài chính: Kiểm tra chi phí đầu tư, dòng tiền, hiệu quả tài chính dự án.
Báo cáo & đề xuất: Trình Hội đồng Quản trị kết quả kiểm toán/thẩm định, đề xuất cải tiến quy trình.
Quản lý nhân sự: Phân công nhiệm vụ, đào tạo, giám sát đội ngũ kiểm toán và thẩm định viên.
Phối hợp nội bộ: Làm việc với các phòng ban liên quan để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả kiểm soát.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng.
• Ưu tiên có chứng chỉ kiểm toán nội bộ (CIA), thẩm định giá, hoặc hành nghề xây dựng.
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kiểm toán và/hoặc thẩm định trong lĩnh vực xây dựng, có kinh nghiệm ở cả 3 giai đoạn: trước, trong và sau đấu thầu.
• Phân tích, tổng hợp, lập báo cáo, giao tiếp, xử lý tình huống, tư duy phản biện. Thành thạo Excel, phần mềm quản lý dự án, phần mềm kiểm toán/thẩm định.
• Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh (tương đương TOEIC ≥ 650 hoặc IELTS ≥ 5.5).

Tại Công Ty Cổ Phần Western Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu suất (tháng 13+++)
• Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
• Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, các chính sách phúc lợi: khám sức khỏe định kỳ; du lịch nghỉ mát hàng năm...
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát huy tối đa năng lực bản thân.
• Địa điểm làm việc: Tòa nhà 14 Láng Hạ, HN
• Thời gian làm việc: 8h - 17h30, thứ 2-6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Western Pacific

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Western Pacific

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 13, đường số 12 - Phường Thảo Điền - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

