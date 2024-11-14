Tuyển Chăm sóc khách hàng Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
- Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Thực hiện công việc đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ:
Chủ động tiếp cận, tìm hiểu mong muốn và tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ phù hợp
Giới thiệu, tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Tạo và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Chăm sóc trực tiếp và gián tiếp, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, liên hệ các phòng ban liên quan để giải quyết triệt để và đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng
Khảo sát, lấy ý kiến của khách hàng và giải quyết phản hồi để nâng cao chất lượng dịch vụ:
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng
Xử lý khiếu nại và phản hồi từ khách hàng trong phạm vi cho phép.
Khi vượt quá thẩm quyền, gửi phản hồi lên cho cấp quản lý trực tiếp hoặc Trưởng phòng giải quyết
Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Thực hiện công việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo và trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán
Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm.
Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Du lịch + team building
Môi trường làm việc chuyên nghiệm, năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
