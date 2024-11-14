Tuyển Chăm sóc khách hàng Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện công việc đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ:

Chủ động tiếp cận, tìm hiểu mong muốn và tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ phù hợp

Giới thiệu, tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Tạo và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Chăm sóc trực tiếp và gián tiếp, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, liên hệ các phòng ban liên quan để giải quyết triệt để và đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng

Khảo sát, lấy ý kiến của khách hàng và giải quyết phản hồi để nâng cao chất lượng dịch vụ:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Xử lý khiếu nại và phản hồi từ khách hàng trong phạm vi cho phép.

Khi vượt quá thẩm quyền, gửi phản hồi lên cho cấp quản lý trực tiếp hoặc Trưởng phòng giải quyết

Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Thực hiện công việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo và trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên

Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm.

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương cơ bản và thưởng doanh số .

BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Du lịch + team building

Môi trường làm việc chuyên nghiệm, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.