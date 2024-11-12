Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HƯỞNG THÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Him lam - Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thông tin cho khách hàng của trước, sau khi mua hàng qua sàn TMĐT và các kênh liên lạc khác

Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chính sách bán hàng và khuyến mãi cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, đặt hàng và thanh toán

Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng một cách chuyên nghiệp

Phản hồi các đánh giá, cải thiện đánh giá xấu 1-2 sao, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Tổng hợp báo cáo công việc hàng ngày, thực hiện công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: độ tuổi 22-30t

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kinh nghiệm CSKH từ 1 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm cskh trên sàn TMĐT

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

Khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng

Kiên nhẫn, tỉ mỉ và có khả năng xử lý tình huống

Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình

Ưu tiên ứng viên am hiểu về mỹ phẩm, skincare.

Tại CÔNG TY TNHH HƯỞNG THÊM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Được đào tạo về kỹ năng chăm sóc khách hàng, sản phẩm và dịch vụ công ty

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Xét thưởng và tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯỞNG THÊM

