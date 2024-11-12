Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HƯỞNG THÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH HƯỞNG THÊM
- Hà Nội: Him lam
- Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thông tin cho khách hàng của trước, sau khi mua hàng qua sàn TMĐT và các kênh liên lạc khác
Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chính sách bán hàng và khuyến mãi cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, đặt hàng và thanh toán
Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng một cách chuyên nghiệp
Phản hồi các đánh giá, cải thiện đánh giá xấu 1-2 sao, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Tổng hợp báo cáo công việc hàng ngày, thực hiện công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm CSKH từ 1 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm cskh trên sàn TMĐT
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.
Khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng
Kiên nhẫn, tỉ mỉ và có khả năng xử lý tình huống
Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình
Ưu tiên ứng viên am hiểu về mỹ phẩm, skincare.
Tại CÔNG TY TNHH HƯỞNG THÊM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Được đào tạo về kỹ năng chăm sóc khách hàng, sản phẩm và dịch vụ công ty
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Xét thưởng và tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯỞNG THÊM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI