Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG TÀI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 13 liền kề 16 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Lập dự toán và bóc tách vật tư dự án, hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến thi công dự án.

- Hỗ trợ thi công và theo dõi- giám sát chất lượng, tiến độ thi công của dự án.

- Báo cáo công việc hằng ngày đến Ban quản lý dự án, Trưởng ban tổ chức thi công.

- Hỗ trợ Sales tư vấn và các phương án giải pháp trong phạm vi được giao.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam sinh năm 9x, 8x

- Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành điện, tự động hóa.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã tham gia thi công và giám sát thi công lắp đặt 2-3 công trình.

- Cần người thành thạo máy tính văn phòng, sẵn sàng thi thoảng đi công tác tỉnh vài ngày (ngoài HN) vì có công trình ngoài HN.

- Kỹ năng quản lý, tổ chức và ưu tiên công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG TÀI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thu nhập đến 25.000.000 VND

- BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm.

- Môi trường năng động, vui vẻ, nhân văn

- Thưởng tết (3++ tháng lương chính), sinh nhật, du lịch,.....

- Được tham gia các khóa đào tạo của công ty

Thử việc:

- Trong khoảng thời gian thử việc, nhân viên thử việc sẽ nhận 85% lương cứng + nguyên (100%) phụ cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG TÀI NGUYÊN

