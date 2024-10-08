Tuyển Chỉ Huy Trưởng Công Trình thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - 7 Xuân Phương Garden, Phương Canh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Lập kế hoạch thực hiện dự án và triển khai theo kế hoạch đề ra. Bám sát, theo dõi và xử lý các vướng mắc (nếu có);

- Lập tiến độ thi công chi tiết, quản lý tiến độ thi công và đưa ra các giải pháp xử lý vướng mắc

- Giám sát thi công, lập biện pháp thi công, kiểm tra BPTC của thầu phụ thi công;

- Kiểm tra vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào công trường để đảm bảo đúng theo hồ sơ kỹ thuật được duyệt;

- Quản lý chất lượng thi công đảm bảo theo yêu cầu của dự án;

- Quản lý tổng thể an toàn vệ sinh lao động trên công trường;

- Chuẩn bị các yêu cầu cung cấp vật tư thiết bị, cung cấp ngân sách cho các công tác ở công trường

- Quản lý nhận vật tư thiết bị tại công trường, đảm bảo chất lượng, số lượng và nghiệm thu với chủ đầu tư;

- Phối hợp với phòng cung ứng, phòng thiết kế trong quá trình thi công;

- Kiểm tra bản vẽ TKTC và phản hồi lại phòng thiết kế những điều chỉnh (nếu có)

- Quản lý, chuẩn bị hồ sơ pháp lý đóng dự án theo kế hoạch và theo điều khoản hợp đồng với chủ đầu tư;

- Phối hợp với phòng Vận hành trong quá trình vận hành chạy thử công trình;

- Bàn giao công trình đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư;

- Lập khối lượng/bản vẽ các hạng mục phát sinh trong quá trình thi công để trình cấp quản lý phê duyệt.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh, điện;

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chỉ huy trưởng các công trình cơ điện, công trình về phòng sạch là một lợi thế;

- Có kinh nghiệm làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán trong quá trình thi công, hồ sơ quyết toán công trình khi hoàn thành. Phối hợp với QS và bộ phận thu hồi vốn để hoàn thành hồ sơ thanh toán;

- Kỹ năng: Thành thạo các phần mềm phục vụ công việc: Project, excel, work, ưu tiên các ứng viên biết sử dụng revit.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và chấp nhận đi làm xa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15 – 22 triệu phù hợp theo năng lực và kinh nghiệm

- Thưởng dự án, thưởng tháng lương 13, tăng lương định kỳ cạnh tranh

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Được hưởng tất cả các chế độ BHXH, BTYT, BHTN theo quy định luật lao động.

- Chế độ nghỉ dưỡng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin