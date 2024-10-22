Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID làm việc tại Hải Dương thu nhập 22 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID

Mức lương
22 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KCN Đồng Văn 1 mở rộng, P. Bạch Thượng,, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

CHT làm việc tại Hải Dương/Hà Nam. Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công; Giám sát Thầu phụ và các Đội thi công; Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.
CHT làm việc tại Hải Dương/Hà Nam.
Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;
Giám sát Thầu phụ và các Đội thi công;
Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vị trí CHT có trên 5 năm kinh nghiệm Có các bằng cấp liên quan; Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa. Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng.
Vị trí CHT có trên 5 năm kinh nghiệm
Có các bằng cấp liên quan;
Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.
Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 22 - 25 triệu tùy kinh nghiệm. Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định Luật Lao Động (Hợp đồng, Bảo hiểm, Khám sức khỏe, Sinh nhật,...) Thưởng theo năng lực làm việc và kết quả công trình.
Lương: từ 22 - 25 triệu tùy kinh nghiệm.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định Luật Lao Động (Hợp đồng, Bảo hiểm, Khám sức khỏe, Sinh nhật,...)
Thưởng theo năng lực làm việc và kết quả công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, HN

