Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Meijitsu Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 500 - 1 USD

Mức lương 500 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu Công Nghiệp Phúc Điền, KCN, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 USD

- Làm chứng từ, chuẩn bị chứng từ xuất khẩu

- Mở tờ khai, thông quan Tờ khai hải quan xuất - nhập khẩu

- Làm hàng tiêu hủy phế phẩm, hủy hàng lỗi

- Thanh lý máy móc, chuyển đổi mục đích sử dụng

- Xây dựng định mức, làm báo cáo quyết toán năm

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

- Nam/Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Tại Meijitsu Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng tháng lương thứ 13, chế độ ngày nghỉ và nhiều chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meijitsu Vietnam Co., Ltd

