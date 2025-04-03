Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Meijitsu Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 500 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Meijitsu Vietnam Co., Ltd
Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Khu Công Nghiệp Phúc Điền, KCN, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 USD
- Làm chứng từ, chuẩn bị chứng từ xuất khẩu
- Mở tờ khai, thông quan Tờ khai hải quan xuất - nhập khẩu
- Làm hàng tiêu hủy phế phẩm, hủy hàng lỗi
- Thanh lý máy móc, chuyển đổi mục đích sử dụng
- Xây dựng định mức, làm báo cáo quyết toán năm
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Tại Meijitsu Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Thưởng tháng lương thứ 13, chế độ ngày nghỉ và nhiều chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meijitsu Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
