Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Diễn Châu ...và 9 địa điểm khác, Huyện Quỳnh Lưu

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Địa bàn phụ trách:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh sống gần địa bàn phụ trách

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ : .ương cứng + phụ cấp + %doanh số

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Cơ hội huấn luyện: được tham gia thường xuyên và định kỳ các khóa đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng tháng lương 13 và các chế độ phúc lợi khác

Hàng năm có du lịch và khám sức khỏe định kỳ

Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty.

Được hưởng thêm gói bảo hiểm Sức khỏe Bảo Minh

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

