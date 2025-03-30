Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Diễn Châu ...và 9 địa điểm khác, Huyện Quỳnh Lưu

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Địa bàn phụ trách:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh sống gần địa bàn phụ trách

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ : .ương cứng + phụ cấp + %doanh số
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Cơ hội huấn luyện: được tham gia thường xuyên và định kỳ các khóa đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng tháng lương 13 và các chế độ phúc lợi khác
Hàng năm có du lịch và khám sức khỏe định kỳ
Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty.
Được hưởng thêm gói bảo hiểm Sức khỏe Bảo Minh
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2 - CN3 KCN Từ Liêm - Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

