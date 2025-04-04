Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm các công việc sau tại phòng Quản lý Chất lượng (QA/QC):
• Quản lý tài liệu/ quy trình.
• Dịch tài liệu liên quan Anh- Nhật, Anh – Việt, Nhật – Việt
• Xem xét việc thực hiện đánh giá chất lượng và hệ thống kiểm tra;
• Lập kế hoạch, tiến hành và giám sát, thực hiện kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào để đảm bảo chất
lượng thành phẩm;
• Đối ứng khách hàng : phiên dịch Anh – Nhật – Việt, chuẩn bị tài liệu,...
• Các công việc khác được giao trong Phòng Quản lý Chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học trở lên.
• Có khả năng sử dụng tiếng Nhật N3 trở lên và tiếng Anh lưu loát (phiên dịch, thông dịch)
• Ưu tiên có kiến thức, hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, IATF 16949.
• Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Power Point,...
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tương ứng tại các công ty sản xuất của Nhật Bản.
• Chịu được áp lực công việc, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

