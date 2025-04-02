Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hamaden Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Đến 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Mức lương
Đến 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 500 USD
- Hạch toán các nghiệp vụ liên quan: Chi phí, mua bán công cụ, dụng cụ, hàng hoá, tài sản cố định....
- Quản lý công nợ, doanh thu và các công việc khác
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán, đối chiếu số liệu giữa chứng từ và các kho...
Với Mức Lương Đến 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: 22~25 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính & Kế toán
- Dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
- Yêu cầu ứng viên biết tiếng Anh (Toeic 550 above), biết tiếng Nhật là một lợi thế.
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, có khả năng tư duy tốt.
- Thuyết trình tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Powerpoint, Excel...)
** QUYỀN LỢI:
Tại Công ty TNHH Hamaden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
