Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hamaden Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Đến 500 USD

Mức lương Đến 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 500 USD

- Hạch toán các nghiệp vụ liên quan: Chi phí, mua bán công cụ, dụng cụ, hàng hoá, tài sản cố định....

- Quản lý công nợ, doanh thu và các công việc khác

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán, đối chiếu số liệu giữa chứng từ và các kho...

*** YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 22~25 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính & Kế toán

- Dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

- Yêu cầu ứng viên biết tiếng Anh (Toeic 550 above), biết tiếng Nhật là một lợi thế.

- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, có khả năng tư duy tốt.

- Thuyết trình tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Powerpoint, Excel...)

** QUYỀN LỢI:

