Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Mức lương
22 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 103 Nguyễn Thị Thập phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

Tổ chức các công tác đón tiếp đối tác, khách hàng, nhà cung ứng, BOD trong nước và nước ngoài
Theo dõi và thúc đẩy nhân viên thuộc khu vực quản lí hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân. Hỗ trợ nhân viên trong việc chăm sóc khách hàng cũ và hỗ trợ tư vấn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.
Thực hiện báo cáo, thống kê dữ liệu định kỳ theo ngày, tháng, quý. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ tất cả các buổi họp có liên quan.
Thực hiện lưu trữ thông tin khách hàng, đăng kí, phê duyệt, tuân thủ đúng quy trình có liên quan trong hệ thống quản lí của công ty.
Hỗ trợ công việc khác phát sinh từ Phòng Kinh doanh hoặc từ quản lí cấp cao.

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học.
Trình độ Tiếng Trung: 4 kỹ năng lưu loát
Kỹ năng giao tiếp – trình bày lưu loát, thuyết phục
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tính chất công việc có phát sinh đi công tác
Kỹ năng quản lí đội nhóm/ hoạt động nhóm
Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc, thái độ tích cực và cầu tiến.
Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo kinh nghiệm và mức độ sử dụng tiếng Trung, min 22tr
Hỗ trợ chi phí ăn trưa 30.000đ/ngày
Thưởng chuyên cần mỗi tháng 300.000đ
Lương tháng 13
Phúc lợi toàn diện: chế độ BHXH, thưởng Lễ/tết, sinh nhật, thâm niên, review tăng lương mỗi năm
Môi trường: Năng động, cởi mở, văn hoá làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, đề cao tính chủ động – sáng tạo và nghiêm túc trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, khu đô thị Him Lam, Quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

