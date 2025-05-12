Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103 Nguyễn Thị Thập phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

Tổ chức các công tác đón tiếp đối tác, khách hàng, nhà cung ứng, BOD trong nước và nước ngoài

Theo dõi và thúc đẩy nhân viên thuộc khu vực quản lí hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân. Hỗ trợ nhân viên trong việc chăm sóc khách hàng cũ và hỗ trợ tư vấn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

Thực hiện báo cáo, thống kê dữ liệu định kỳ theo ngày, tháng, quý. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ tất cả các buổi họp có liên quan.

Thực hiện lưu trữ thông tin khách hàng, đăng kí, phê duyệt, tuân thủ đúng quy trình có liên quan trong hệ thống quản lí của công ty.

Hỗ trợ công việc khác phát sinh từ Phòng Kinh doanh hoặc từ quản lí cấp cao.

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học.

Trình độ Tiếng Trung: 4 kỹ năng lưu loát

Kỹ năng giao tiếp – trình bày lưu loát, thuyết phục

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tính chất công việc có phát sinh đi công tác

Kỹ năng quản lí đội nhóm/ hoạt động nhóm

Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc, thái độ tích cực và cầu tiến.

Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo kinh nghiệm và mức độ sử dụng tiếng Trung, min 22tr

Hỗ trợ chi phí ăn trưa 30.000đ/ngày

Thưởng chuyên cần mỗi tháng 300.000đ

Lương tháng 13

Phúc lợi toàn diện: chế độ BHXH, thưởng Lễ/tết, sinh nhật, thâm niên, review tăng lương mỗi năm

Môi trường: Năng động, cởi mở, văn hoá làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, đề cao tính chủ động – sáng tạo và nghiêm túc trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin