Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Phiên dịch tại hiện trường cho chuyên gia/chủ đầu tư/nhân viên kỹ thuật...

- Tổ chức phiên dịch các cuộc họp tại hiện trường;

- Hỗ trợ đội ngũ dự án trong việc giao tiếp với đơn vị Trung Quốc và Việt Nam

- Thực hiện phiên dịch và biên dịch tài liệu giữa tiếng Trung và tiếng Việt.

- Các công việc khác. thực hiện các công việc hành chính khác theo đề nghị của Phòng, Ban

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên

- Nam/Nữ tuổi từ 22-35t, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Trung, hoặc có chứng chỉ từ HSK4 trở lên

- Tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng (bắt buộc).

- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí công việc tương đương hoặc công việc về ngoại ngữ liên quan đến tiếng Trung.

- Yêu thích công việc liên quan đến giao tiếp, đàm phán, thương lượng hoặc chăm sóc khách hàng.

- Chịu được áp lực cao, Sẵn sàng đi công tác khi cần.

- Địa điểm làm việc tại Khu CN Cẩm Giàng Hải Dương

Quyền lợi được hưởng

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

