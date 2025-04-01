Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu công nghiệp Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Phiên dịch tại hiện trường cho chuyên gia/chủ đầu tư/nhân viên kỹ thuật...
- Tổ chức phiên dịch các cuộc họp tại hiện trường;
- Hỗ trợ đội ngũ dự án trong việc giao tiếp với đơn vị Trung Quốc và Việt Nam
- Thực hiện phiên dịch và biên dịch tài liệu giữa tiếng Trung và tiếng Việt.
- Các công việc khác. thực hiện các công việc hành chính khác theo đề nghị của Phòng, Ban

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Nam/Nữ tuổi từ 22-35t, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Trung, hoặc có chứng chỉ từ HSK4 trở lên
- Tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng (bắt buộc).
- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí công việc tương đương hoặc công việc về ngoại ngữ liên quan đến tiếng Trung.
- Yêu thích công việc liên quan đến giao tiếp, đàm phán, thương lượng hoặc chăm sóc khách hàng.
- Chịu được áp lực cao, Sẵn sàng đi công tác khi cần.
- Địa điểm làm việc tại Khu CN Cẩm Giàng Hải Dương
Quyền lợi được hưởng

Tại CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, CT2, Khu Văn phòng, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

