Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

* Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất theo kế hoạch: máy kiểm tra chức năng, máy in, AI, Mounter, Reflow......
* Xử lý lỗi liên quan đến chất lượng sản phẩm do lỗi thiết bị.
* Thiết lập thiết bị lên dây chuyền sản xuất, quản lý năng lực thiết bị, quản lý chương trình máy gắn chíp Mounter, máy cắm linh kiện AI (JV, AV, RG).
* Làm việc theo ca hoặc ca hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành về điện tử, hiểu biết về linh kiện điện tử.
* Đọc và hiểu được cơ bản bản vẽ, thiết kế mạch điện tử.
* Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hiểu biết về máy móc và thiết bị điện tử.
* Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo
Có cơ hội đào tạo nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam

Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

