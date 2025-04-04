Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hải Dương, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

* Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất theo kế hoạch: máy kiểm tra chức năng, máy in, AI, Mounter, Reflow......

* Xử lý lỗi liên quan đến chất lượng sản phẩm do lỗi thiết bị.

* Thiết lập thiết bị lên dây chuyền sản xuất, quản lý năng lực thiết bị, quản lý chương trình máy gắn chíp Mounter, máy cắm linh kiện AI (JV, AV, RG).

* Làm việc theo ca hoặc ca hành chính



* Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành về điện tử, hiểu biết về linh kiện điện tử.

* Đọc và hiểu được cơ bản bản vẽ, thiết kế mạch điện tử.

* Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hiểu biết về máy móc và thiết bị điện tử.

* Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo

Có cơ hội đào tạo nước ngoài

