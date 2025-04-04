Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Hải Dương, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
* Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất theo kế hoạch: máy kiểm tra chức năng, máy in, AI, Mounter, Reflow......
* Xử lý lỗi liên quan đến chất lượng sản phẩm do lỗi thiết bị.
* Thiết lập thiết bị lên dây chuyền sản xuất, quản lý năng lực thiết bị, quản lý chương trình máy gắn chíp Mounter, máy cắm linh kiện AI (JV, AV, RG).
* Làm việc theo ca hoặc ca hành chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành về điện tử, hiểu biết về linh kiện điện tử.
* Đọc và hiểu được cơ bản bản vẽ, thiết kế mạch điện tử.
* Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hiểu biết về máy móc và thiết bị điện tử.
* Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.
* Đọc và hiểu được cơ bản bản vẽ, thiết kế mạch điện tử.
* Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hiểu biết về máy móc và thiết bị điện tử.
* Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo
Có cơ hội đào tạo nước ngoài
Có cơ hội đào tạo nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI