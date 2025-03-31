Tuyển Nhân viên vận hành SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vận hành SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

SVP Vietnam Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
SVP Vietnam Co.,Ltd

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại SVP Vietnam Co.,Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Job Title: Leader (CNC)
Department: Production Engineering
Report to: Lead engineer or Manager Engineer
ABOUT THE POSITION:
Đây là mắt xích quan trọng đảm bảo cho dây chuyển sản xuất trôi chảy trong toàn bộ quá trình sản xuất trong nhà máy. Với tư cách là kĩ thuật CNC, vị trí này sẽ đưa ra các phân tích và giải pháp nhanh và chính xác các vấn đề về việccải tiến máy CNC, các vấn đề về gia công cơ khí. Phối hợp với các bộ phận trong nhà máy như sản xuất, chất lượng, mua hàng … với mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng của các dòng sản phẩm.
Essential functions and key responsibilities are:
● Phân tích lỗi phát sinh trong quá trình gia công CNC (nguyên liệu đầu vào, máy móc, đồ gá kẹp, dao cụ, phương pháp gia công…
● Quản lý chương trình gia công
● Lập trình gia công
● Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại SVP Vietnam Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SVP Vietnam Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SVP Vietnam Co.,Ltd

SVP Vietnam Co.,Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

