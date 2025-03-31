Tuyển Nhân viên vận hành SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Job Title: Leader (CNC)

Department: Production Engineering

Report to: Lead engineer or Manager Engineer

ABOUT THE POSITION:

Đây là mắt xích quan trọng đảm bảo cho dây chuyển sản xuất trôi chảy trong toàn bộ quá trình sản xuất trong nhà máy. Với tư cách là kĩ thuật CNC, vị trí này sẽ đưa ra các phân tích và giải pháp nhanh và chính xác các vấn đề về việccải tiến máy CNC, các vấn đề về gia công cơ khí. Phối hợp với các bộ phận trong nhà máy như sản xuất, chất lượng, mua hàng … với mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng của các dòng sản phẩm.

Essential functions and key responsibilities are:

● Phân tích lỗi phát sinh trong quá trình gia công CNC (nguyên liệu đầu vào, máy móc, đồ gá kẹp, dao cụ, phương pháp gia công…

● Quản lý chương trình gia công

● Lập trình gia công

● Thực hiện các công việc do cấp trên giao.