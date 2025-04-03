Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Khu Công Nghiệp An Phát 1, Huyện Nam Sách, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tính toán khối lượng công việc cho các tổ đội công nhân dựa theo tiến độ tuần, tháng.

- Lập kế hoạch, triển khai và quản lý tiến độ, công việc các hạng mục được giao phụ trách.

- Bóc tách, kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu phụ liên quan đến hạng mục được phân công.

- Thực hiện lưu báo cáo công việc hàng ngày: tình hình tiến độ, chất lượng – tình hình cung cấp vật tư, thiết bị - tình hình an toàn lao động.

- Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc định kỳ cho quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Thành thạo phần mềm Autocad và các phần mềm hỗ trợ khác.

- Nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành...

- Ưu tiên cho các bạn sinh viên mới ra trường đầy nhiệt huyết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Phụ cấp + bảo hiểm các loại đầy đủ theo luật lao động

- Công ty lo chỗ ở

- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, xét tăng lương mỗi năm

- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần / năm

- Chế độ phúc lợi cho nhân viên và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn…)

- Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K

