Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Thái Nguyên - Hà Nội, Thành phố Thái Nguyên

Lập bản vẽ thiết kế thi công điện

- Vẽ kỹ thuật, triển khai, bóc tách bản vẽ để tạo ra một bản vẽ chi tiết, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng.

- Khảo sát, đo đạc hiện trạng thực tế tại công trình

- Triển khai bản vẽ thi công, giải đáp thắc mắc liên quan đến thi công điện và bản vẽ từ phía khách hàng.

- Nam Tuổi: Trên 30 tuổi

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế đồ họa, kiến trúc

- Hiểu biết, có kinh nghiệm lâu năm trong vẽ bản vẽ thi công điện và triển khai bản vẽ thi công

- Tin học VP: thành thạo Auto CAD

- Ngoại ngữ: ưu tiên người thành thạo Tiếng Anh

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm công trường.

Thật thà, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

- Được đóng Bảo hiểm theo luật lao động, luật Bảo hiểm

- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe, .......

- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, đào tạo, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, ...)

- Mức lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

