Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

 Thiết kế và quản lí vận hành hệ thống website cho công ty.

 Phân tích yêu cầu và thiết kế cấu trúc hệ thống: tìm hiểu các tính năng, chức năng cần có, cách kết nối các thành phần với nhau, bảo mật hệ thống, lưu trữ dữ liệu và các vấn đề liên quan đến hiệu suất.

 Lập trình và cài đặt các tính năng, chức năng của các trang web đặt vé máy bay.

 Nghiên cứu, phân tích các API, thiết kế và xây dựng các chức năng kết nối API.

 Tích hợp các công cụ và tiện ích hỗ trợ kết nối API. Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống khi kết nối với các API, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến sự cố và lỗi khi kết nối.

 Kiểm thử và sửa lỗi để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt.

 Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu của người dùng.