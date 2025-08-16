Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty CP Việt Nam Tickets
- Hồ Chí Minh: 69 Võ thị sáu, võ thị sáu, Quận 1
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thiết kế và quản lí vận hành hệ thống website cho công ty.
Phân tích yêu cầu và thiết kế cấu trúc hệ thống: tìm hiểu các tính năng, chức năng cần có, cách kết nối các thành phần với nhau, bảo mật hệ thống, lưu trữ dữ liệu và các vấn đề liên quan đến hiệu suất.
Lập trình và cài đặt các tính năng, chức năng của các trang web đặt vé máy bay.
Nghiên cứu, phân tích các API, thiết kế và xây dựng các chức năng kết nối API.
Tích hợp các công cụ và tiện ích hỗ trợ kết nối API. Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống khi kết nối với các API, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến sự cố và lỗi khi kết nối.
Kiểm thử và sửa lỗi để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt.
Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Hiểu biết C#, MSSQL
Có kiến thức về ASP.NET WebForm, MVC, Web API, Winform.
Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
Có kiến thức về .NET Core, Entity Framework, SignalR.
Có kỹ năng cắt HTML và CSS để phát triển các giao diện web chuyên nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn về responsive design. Hiểu biết về HTML5, CSS3, JavaScript và các framework front-end như Bootstrap, Foundation, Materialize.
Tại Công ty CP Việt Nam Tickets Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB từ 15 - 30 triệu/ tháng (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn).
Ngoài ra còn, Thưởng chuyên cần, Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13++
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao động; nghỉ phép 12 ngày/ năm và các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định chung.
Thưởng chuyên cần, thưởng hiệu suất công việc
Đánh giá năng lực xét tăng lương 1 năm 1 lần hoặc bất kỳ khi nào mà công ty xem xét vào kết quả đạt được.
Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng...
Một vài chính sách khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Việt Nam Tickets
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
