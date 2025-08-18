Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phân tích yêu cầu, phát triển mới/chỉnh sửa chức năng, đưa ra tài liệu phân tích, xây dựng

Tổng hợp nhu cầu từ các bên liên quan, tổ chức nguồn lực xây dựng kế hoạch cho dự án

Phối hợp Nhóm lập trình để thực hiện phát triển

Nghiên cứu sản phẩm trên thị trường, xây dựng tài liệu sản phẩm, training cho các bên liên quan

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về CNTT, quy trình phát triển phần mềm

Có kỹ năng phân tích nghiệp vụ và khả năng tư duy logic

Có kiến thức cơ bản về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp kiểm thử

Có kiến thức về sử dụng các công cụ phân tích nghiệp vụ( vd: draw.io, figma)

Biết sử dụng AI hỗ trợ nghiên cứu tính năng sản phẩm, requirements, mockup

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, đàm phán, giải quyết vấn đề

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

- Lương cứng + thưởng KPIs cuối năm

- Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

- Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).

- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

- Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

- Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)

- Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

- Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ

Văn hoá môi trường làm việc:

- Làm việc 5 ngày/tuần (44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

- Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

- Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

- Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

