Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phân tích yêu cầu, phát triển mới/chỉnh sửa chức năng, đưa ra tài liệu phân tích, xây dựng
Tổng hợp nhu cầu từ các bên liên quan, tổ chức nguồn lực xây dựng kế hoạch cho dự án
Phối hợp Nhóm lập trình để thực hiện phát triển
Nghiên cứu sản phẩm trên thị trường, xây dựng tài liệu sản phẩm, training cho các bên liên quan
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về CNTT, quy trình phát triển phần mềm
Có kỹ năng phân tích nghiệp vụ và khả năng tư duy logic
Có kiến thức cơ bản về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp kiểm thử
Có kiến thức về sử dụng các công cụ phân tích nghiệp vụ( vd: draw.io, figma)
Biết sử dụng AI hỗ trợ nghiên cứu tính năng sản phẩm, requirements, mockup
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, đàm phán, giải quyết vấn đề
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập
Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):
- Lương cứng + thưởng KPIs cuối năm
- Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
- Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.
- Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).
- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên
- Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Cơ hội thử thách và phát triển:
- Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)
- Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng
- Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực
- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ
Văn hoá môi trường làm việc:
- Làm việc 5 ngày/tuần (44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
- Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế
- Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)
- Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
